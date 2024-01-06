Порошенко: мы молимся за победу, возвращение украинцев домой и восстановление нашего государства

Петр и Марина Порошенко приняли участие в Божественной литургии, которую возглавил Предстоятель Блаженнейший Митрополит Епифаний в Свято-Михайловском Златоверхом соборе по случаю праздника Крещения. Об этом сообщает "Европейская Солидарность".

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Пятый президент после торжественной молитвы отметил, что сегодня впервые Богоявление отмечается 6 января по новому календарю. А 5 лет назад именно в этот день Вселенский Патриарх Варфоломей вручил Томос об автокефалии Православной Церкви Украины, поэтому это двойной праздник, говорит Порошенко.

"Всех поздравляю со светлым праздником Крещения, Богоявления. И пятой годовщиной – первым юбилеем Томоса об автокефалии для Православной Церкви Украины, когда Господь услышал наши молитвы, а Его Всесвятость Вселенский Патриарх даровал именно в этот день пять лет назад Томос об автокефалии. Де-факто восстановил, основал Православную Церковь Украины", – говорит Петр Порошенко.

По его словам, сегодня все украинцы просят Господа о победе и мире на родной земле.

"Вчера мы были в Городковке Винницкой области. И когда спросили у детей, о чем они просили Николая, ответ был один – просили о мире. А одна девочка подняла руку и говорит: я просила об окончании войны. Вот чтобы Господь услышал наши молитвы. Пусть иорданская вода очистит страну от лукавого врага. Подаст здоровье нашим защитникам и всем украинцам, а Украине – победу. Чтобы украинцы вернулись домой и начали строительство мирной жизни", – говорит Порошенко.

Напомним, как сообщал OBOZ.UA, Порошенко стал налогоплательщиком в Городковской ОТГ. Этот эксперимент в Украине проводится впервые.