Эксперимент, который в Украине проводится впервые: Порошенко стал налогоплательщиком в Городковской ОТГ

Петр Порошенко стал налоговым резидентом Городковской ОТГ в Винницкой области. Таким образом он решил поддержать местную общину.

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Об этом пятый президент сообщил во время поездки в Винницкую область. Он объяснил, что таким образом хочет поддержать развитие ОТГ.

Бюджет Городковского общества в 2024 году составит 105 млн грн. Поэтому Порошенко решил помочь ОТГ как один из самых больших налогоплательщиков в Украине. Говорит – это будет уникальный эксперимент, который впоследствии будет распространен на другие общины.

Порошенко объясняет: за два года после начала полномасштабного вторжения он сам и его структуры в бюджеты разного уровня уплатили около 10 миллиардов гривен налогов и военного сбора. Еще 3,5 млрд грн собственных средств Петр и Марина Порошенко направили на помощь ВСУ.

"Как налогоплательщик я не знаю, кто, на что и как потратил эти средства. Особенно трудно это представить на фоне многочисленных коррупционных скандалов последнего времени. Суть эксперимента – перенаправить налоговые поступления на общину, где они будут использованы прозрачно и эффективно с точки зрения общины , и понятно", – объясняет Порошенко.

Пятый президент рассказал, что Городковская ОТГ тесно связана с деятельностью его отца, поэтому испытывает к этой земле особые, теплые эмоции. На здешнем сахарном заводе, как и вообще на предприятии "Подолье", благодаря Алексею Ивановичу внедрили новейшие технологии. Предприятие возделывает 48 тысяч гектаров земли. Здесь работает 1500 человек, получающих достойную официальную заработную плату и уплачивающих налоги.

"У меня есть четкий приказ от моего отца, чтобы мы сделали для Городковки что-то очень хорошо", – говорит Петр Порошенко.

Тем более, что власти забрали у местного самоуправления военное НДФЛ и лишили общины десятков миллиардов гривен.

"Должны позаботиться, чтобы общины не пострадали", – считает пятый президент.

Порошенко уже уплатил в бюджет ОТГ почти 82 млн. грн НДФЛ, он также планирует авансом оплатить отчисления за следующие периоды. Таким образом, будет аккумулирована сумма, необходимая для крупных проектов.