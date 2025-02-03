'Порочити': можно ли использовать в украинском языке это устаревшее слово

Архаизмы – слова, выражения или грамматические формы, которые со временем вышли из активного употребления и стали устаревшими. Эти лексемы напоминают о богатой истории языка и культуры. Архаизмы позволяют сохранять в языке связь с историей и традициями прошлого.

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Хотя архаизмы уже не являются частью повседневной речи, их использование в определенных контекстах может значительно обогащать язык, придавая ему колорит. Например, когда-то часто употребляли глагол "порочити", но ныне немногие знают его значение. Языковеды объяснили, можно ли использовать в украинском языке это устаревшее слово.

"Порочить" имеет несколько значений:

сплетничать о ком-то, лишать кого-то доброго имени;

позорить, хулить;

ругать, гудить.

Хотя глаголу "порочити" и нашли место в толковом словаре украинского языка в 11 томах, откуда оно перешло и в новейший СУМ-20, языковеды советуют его избегать и привели более актуальные синонимы.

В зависимости от ситуации и контекста, лучше использовать следующие варианты:

ганьбити;

паплюжити;

ославлювати (знеславлювати, неславити);

вводити в неславу;

плямувати;

чорнити;

бруднити.

Например: ганьбити негідні вчинки, паплюжити культурні здобутки, неславити чесних людей, плямувати честь родини, чорнити пам’ять героїв, бруднити репутацію.

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