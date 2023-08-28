Умер пенсионер из Сум, год назад отдавший $35 тыс. на нужды армии. Фото

В Сумах умер легендарный волонтер Николай Иванович Ерис, год назад отдавший на Вооруженные силы 35 тысяч долларов США. Для этого пенсионер продал свою квартиру и дачный участок, оставшись, по сути, ничего. Таков был его вклад в победу Украины.

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О смерти 87-летнего Николая Ивановича Ериса сообщил в Facebook Дмитрий Тищенко, волонтер Общественного фонда "Сумы", в который пенсионер и принес свои сбережения в прошлом году. Волонтер поддерживал связь с дедушкой.

По словам Тищенко, Николай Ерис скончался три недели назад. Волонтер узнал это, когда наведался к нему домой.

"Узнал об этом сегодня, когда приехал к нему домой. Два дня звонил ему по случаю годовщины того события, трубку он не брал. Соседи сообщили досадную новость", – написал волонтер.

В фонде рассказали, что перед полномасштабной войной Николай Иванович потерял жену, а еще раньше – сына.

"Он всегда просил не делать из него героя, не соглашался на интервью, но восторженно рассказывал о своей жизни и работе на заводе", – отметил волонтер.

За средства, переданные пенсионером, Общественный фонд "Сумы" закупил оборудование для военных 117 бригады: мульти- и квадрокоптер, антидроновую пушку и другое необходимое снаряжение.

Николай Иванович хранил, как дорогую вещь, флаг с надписями военных, подаренный ему бойцами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе прошлого года 85-летний сумчанин Николай Иванович пожертвовал на ВСУ 35 тыс. долларов. Пенсионер решил внести такой вклад после того, как потерял жену. Еще раньше супруги похоронили сына. Принеся деньги в общественный фонд "Сумы" пенсионер отметил, что 46 лет проработал на заводе, так что пенсии ему на жизнь хватает.

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