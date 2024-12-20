Пора прощаться со старым годом: астролог сказала, как провести 20 декабря

В пятницу, 20 декабря, длится 19-й лунный день, который вечером перейдет в 20-й. Луна с утра переходит в знак Девы, Солнце находится в Стрельце.

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С точки зрения эзотерики это будет день завершения и подведения итогов. Об этом эксклюзивно рассказала астролог и нумеролог Исита Гая.

"Пятница – легкий прекрасный день, и это такой момент, когда мы уже что-то завершаем глобальное. И вот здесь в этот день будет, наверное, прощание со старым годом", – объяснила она.

Исита Гая порекомендовала в этот день подвести итоги года в целом и декабря в частности. "Я бы советовала вам подвести итоги года, подумать о том, что было достигнуто, подвести итоги декабря – что удалось, что не удалось, куда вы хотите еще посмотреть, о чем подумать, что создать в этом месяце", – сказала астролог.

Она также посоветовала поблагодарить уходящий год. "Он был сильный, он был трансформационный, он принес всем нам немало опыта, поэтому просто пробудьте в энергии, в этот день пробудьте в покое", – порекомендовала Исита Гая.

Из практик она посоветовала в эту пятницу оставаться дома или, если выйти все же надо, побыть на природе и заняться анализом событий. "Также это день женской энергии, поэтому все медитации у воды с водой, в воде они будут полезны для вас. Я бы советовала в этот день сделать умывание молоком. Просто покупаете банку молока и перед тем, как мыться в душе, просто поливаете на себя это молоко", – порекомендовала астролог.

Она также призвала в эту пятницу включить соответствующую медитацию. "Пятница – это день, который соответствует вибрации Венеры, поэтому также через молоко, через белый цвет вы будете раскрывать свою внутреннюю и внешнюю красоту", – пояснила она.

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