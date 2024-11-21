Пора приумножить финансы: астропрогноз на 21 ноября

Четверг, 21 ноября, является 20-м лунным днем. Луна находится в знаке Льва, а это значит, что день благоприятен для начинаний, общения, ведения бизнеса, общения с начальством, смены места работы.

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В интервью OBOZ.UA таролог и астролог Исита Гая отметила, что в этот день можно удачно приумножить состояние благодаря простым ритуалам. Например, она советует к телефонной зарядке "подключать" своего кошелька. Как это поможет разбогатеть – в прогнозе Исити ниже.

По словам астролога, в четверг наблюдается сильная финансовая энергия благодаря влиянию Юпитера.

"Юпитер отвечает за наши деньги, за наши финансовые потоки, вообще за все благие и приятные вещи, которые происходят в нашей жизни. Это день, когда мы можем манифестировать и создавать свою физическую реальность, создавать свои финансовые потоки", — добавила она.

Исита советует в четверг "работать с энергией богини Лакшми". Для примера – послушать мантру Лакшми, отвечающую за финансы, определенные материальные блага.

"Она является женским проявлением энергии Юпитера. Вы можете танцевать и в танце манифестировать, создавать себе финансовые потоки. Вы можете в медитации представлять, что у вас уже есть эти блага, к которым вы так стремитесь, и чувствовать для себя момент, когда все уже есть и вы наслаждаетесь этим. То есть в медитации вы создаете это наслаждение, проживаете его и тем самым вы создаете это в реальности", – объяснила Исита.

Чтобы еще больше раскрыть свой "финансовый поток", астролог дала простой, хотя и странный совет: "Вы можете поставить свой кошелек на зарядку, я раньше это делала и это помогало. На зарядку от мобильного телефона вы ставите кошелек и он заряжается".

Как сообщал OBOZ.UA, астролог Исита Гая предполагает, что до конца 2024 года мир столкнется со стихийными бедствиями, такими как наводнения, паводки и потенциальные землетрясения.

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