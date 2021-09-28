Поплавский: ТикТок – это эмоциональный бизнес

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Общество
2 минуты
431
Поплавский: ТикТок – это эмоциональный бизнес

В Университете культуры на трендовом факультете ТикТок занятия молодежи с ведущими практиками-маркетологами, топ менеджерами компаний, успешными тиктокерами, креативщиками, режиссерами, хореографами набирают обороты.

Об этом Поплавский сообщил на своей странице в социальной сети Инстаграм.

Спикерами очередного занятия, кроме Михаила Поплавского, выступили Влад Ледбой, украинский тиктокер, блоггер с миллионной аудиторией (1,6 млн. подписчиков в ТикТок); Кирилл Кудрявцев, основатель первого украинского ТикТок дома Top Team House, и звездный преподаватель Университета культуры, украинский режиссер театра и кино Александр Балабан.

Видео дня
Михаил Поплавский рассказал, как проходят занятия на факультете ТикТок

"Сегодня началась интеллектуально-информационная революция. Идет "Битва мозгов"! Наступила эпоха, в которой все решают талант и время. Бизнес нуждается в талантливых тиктокерах. ТикТок-бизнес ставит лидерство и управление в центр внимания. Нужно действовать быстро и решительно. ТикТок требует инновационной и организационной структуры. Это умение организовать непрерывный поток творческих идей с эффективными коммуникациями.

Факультет ТикТок – место креативных идей и технологий! Молодежь со здоровыми творческими амбициями может реализовать себя по максимуму! Идеология ТикТока – обращение к эмоциям человека, а не к рациональности. ТикТок – это эмоциональный бизнес!" – отметил Михаил Поплавский.

Михаил Поплавский рассказал, как проходят занятия на факультете ТикТок

Масштабный совместный тикток менторов и молодежи по завершению инновационного занятия стал ярким подтверждением выражения эмоций в единстве.

Сама новость об открытии первого в Украине и мире трендового факультета вызвала масштабный резонанс, а первые занятия показали, что современные медиаинструменты – неотъемлемая часть бизнеса XXI века.

Михаил Поплавский рассказал, как проходят занятия на факультете ТикТок
Михаил Поплавский рассказал, как проходят занятия на факультете ТикТок
Михаил Поплавский рассказал, как проходят занятия на факультете ТикТок
Михаил Поплавский рассказал, как проходят занятия на факультете ТикТок
образованиесоцсетиTikTokInstagramУкраинаКиевский национальный университет культуры и искусствМихаил Поплавский