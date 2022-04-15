Помощь тысячам украинцев: Мининфраструктуры поблагодарило гуманитарный проект 'Спасаем жизнь'

Министерство инфраструктуры Украины выразило благодарность гуманитарному проекту "Спасаем жизнь". В официальном письме Министерства отмечается, что деятельность инициативы уже помогает спасать жизни украинцев в регионах, где идут активные боевые действия.

В правительстве отметили, что агрессия россии сопровождается многочисленными зверствами и варварством со стороны их вооруженных формирований. В преодолении последствий уничтожения территорий и людей, которые оказывает РФ, украинское государство и народ нуждаются в помощи. В частности, гуманитарной, на благотворительной основе. Поэтому Мининфраструктуры выразило благодарность проекту "Спасаем жизнь" за активный вклад в борьбу с гуманитарным кризисом, который влечет за собой действия страны-агрессора.

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Как отмечается в письме, Мининфраструктуры продолжит сотрудничать с проектом и в дальнейшем и готово оказать ему всестороннюю поддержку – организацией, координацией и информацией.

Напомним, ранее проект "Спасаем жизнь" уже поддержало Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. В официальном письме за подписью вице-премьера Ирины Верещук было высказано благодарность инициативе бизнесов SCM за весомый вклад в преодоление гуманитарного кризиса в стране.