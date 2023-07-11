'Помогали' мужчинам призывного возраста убегать из Украины: НАБУ объявило подозрение нардепе и ее помощнице. Видео

Во вторник, 11 июля, НАБУ и САП объявили подозрение действующему нардепе и ее помощнице, которые "помогали" мужчинам призывного возраста сбежать из Украины в условиях военного положения и всеобщей мобилизации. Они способствовали тому, чтобы украинцы попали в систему "Шлях".

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Об этом сообщает пресс-служба НАБУ. На YouTube-канале ведомства опубликован ролик, в котором показано, как женщины оценивали свои услуги, общались с "клиентами" и даже пытались избавиться от взятки (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По данным следствия, нардеп вместе со своей помощницей за взятку пообещали обеспечить принятие уполномоченными лицами областной военной администрации решение о разрешении на выезд за пределы Украины.

Кроме того, они также гарантировали внесение соответствующих сведений в Информационную систему "Путь".

"В дальнейшем уполномоченными лицами областной военной администрации предоставлено соответствующее разрешение лицу (как водителю) на пересечение государственной границы. Свои "услуги" нардеп и ее помощница оценили в 5300 долларов. После получения второго "транша" в 2800 долларов детективами НАБУ были разоблачены в получении неправомерной выгоды", – говорится в сообщении.

Отметим, ведомства не раскрывает имен коррупционеров. Однако, ранее нардеп от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, заявил, что речь идет о депутате Верховной рады от "Слуга народа" Людмиле Марченко.

Как известно, 5 июля детективы провели обыск у помощника, а также у самого нардепа, в Тернопольской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук ранее сообщила, что в политсиле "изучают все факты и обстоятельства этого события и в случае наличия вины примут решение об исключении из фракции".

"Сейчас ожидаем официальных сообщений от правоохранительных органов. Все, что нам известно по состоянию на этот час, – это то, что Людмила Марченко находится на восьмом месяце беременности и готовится к рождению ребенка", – отметила Палийчук.

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