НАБУ разоблачило помощницу нардепа, которая помогала незаконно выехать из Украины: идут обыски

Правоохранители разоблачили помощника действующего народного депутата Украины на получении взятки за внесение данных в систему "Шлях". Это дает разрешение на пересечение границы, в частности военнообязанным мужчинам.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро в Telegram в среду, 5 июля, как отмечается, детективы проводят обыск у помощника, а также у самого нардепа, в Тернопольской области.

По данными народного депутата от партии "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко, речь идет про депутата Верховной рады от "Слуга народа" Людмиле Марченко.

"НАБУ проводит следственные действия в Тернополе. По предварительным данным, обыски также проходят у народного депутата от "Слуги народа" Людмилы Марченко" – написал политик.

В НАБУ отметили, что в настоящее время проверяется возможная причастность народной избранницы к совершению преступления.

"По данным следствия, группа лиц систематически получала неправомерную выгоду за включение через областные военные администрации в информационную систему "Шлях" сведений, предоставляющих право на пересечение границы. Предварительная квалификация – ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины", – говорится в сообщении.

В учреждении напомнили, что в Украине введено военное положение, из-за этого выезд мужчинам – гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет за пределы страны ограничен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Донецкой области начальник территориального центра укомплектования и двое его подчиненных требовали от $2 000 до $3 000 за оформление документов мужчинам призывного возраста для выезда за границу. Злоумышленники были задержаны сотрудниками Госбюро расследований.

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