Помнят все: какие фразы всегда говорили за новогодним столом в СССР

Празднование Нового года было у граждан СССР любимым торжеством в календаре. К этому празднику каждый раз тщательно готовились и старались провести его как следует.

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Это приводило к тому, что во всех уголках огромной страны новогоднюю ночь проводили достаточно стандартизированно – ели одни и те же блюда, смотрели одни и те же передачи и фильмы. Вдобавок к этому советские граждане всюду поздравляли друг друга с Новым годом одинаковыми фразами. OBOZ.UA рассказывает о них подробнее.

С наступающим

Праздновать в СССР начинали несколько заранее. В праздничную атмосферу погружались через поиски нужных для новогоднего стола дефицитных продуктов. Чтобы поддержать это настроение, люди поздравляли друг друга с грядущим.

С Новым годом, товарищи!

Слово "товарищ", по замыслу руководства Союза, должно было уравнять всех людей между собой и подчеркнуть дружественные отношения между ними. Но довольно быстро оно превратилось в формализованное обращение, которое все считали обязательным и даже принудительным. Звучало оно, в том числе, и в новогодних поздравлениях.

Под бой курантов

Ровно в полночь по всему СССР, независимо от часового пояса, передавали запись звука часов на Спасской башне Кремля – курантов. Поэтому соответствующая фраза стала крылатой и означала наступление Нового года.

Дед Мороз идет!

Святого Николая в СССР заменил светский Дед Мороз. Его появление вызвало у советских детей неизменный восторг.

Елочка, гори!

Этими словами на новогодних праздниках для детей и взрослых давали команду зажечь праздничные огни на елке. После этого включали гирлянду и это должно было создавать соответствующее настроение.

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