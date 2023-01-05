Напишу про жінок. Матерів наших воїнів.

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Ви собі уявляєте, як вони зараз живуть?

Ні, не так. Вони не живуть.

Вони існують від повідомлення до повідомлення в Сигналі.

А між цими повідомленнями, матері щось купують, збирають, відкривають рахунки, моляться, знов збирають.

Гроші на рукавички, спальники, печиво, дрони, консерви, шоломи, термобілизну, турнікети, знов дрони.

Вони не сплять вночі. Бо не можна назвати сном, те поверхневе забуття, коли кожна клітинка мозку молиться, щоб її дитя вижило.

Вони працюють. Бо потрібно якось відволікатися від цих думок і молитв.

Вони вже не вміють плакати. Бо виплакали за цей час всі сльози, що їм були надані на весь час життя.

Вони тримаються і підбадьорюють своїх невісток, онуків і своїх батьків тією надлюдською силою, яка з‘являється тоді, коли виплакані всі сльози.

Їм необхідна наша підтримка.

Згадайте, як рвалося серце на шматки, коли наші діти просто мали невдачі або вчасно не з‘являлися вдома зі школи, а телефон був відключений.

Це ніщо, в порівнянні з тим повідомленням, яке не дійшло….

Добу не дійшло…

Дві доби не дійшло…

Три доби не дійшло…

І тоді їх руки не можна зігріти. Ніяк не можна.

І тоді в їх очі не можливо дивитися. Бо ці очі прозорі - прозорі. Неприродньо прозорі, як вікна, щойно вимиті до травневих свят.

Їх потрібно захищати. Від стресів, від несправедливого керівництва, від образ і випадкових злих слів.

Будь ласка, пам‘ятайте, що поруч з вами всіма, щоденно, несуть свій тяжкий хрест ті, кто виховав і благословив наших Воїнів Світла.

Справжні героїні.

Справжні.