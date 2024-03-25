'Помнить – значит строить будущее': интервью доктора философии Натальи Кривды на выставке 'Голоса' музея 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

В рамках выставки "Голоса" в мультимедийном пространстве Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова состоялось публичное интервью Натальи Кривды – доктора философии. Цель мероприятия: рассказать широкой аудитории о важности сохранения памяти о событиях войны. Модерировала разговор Анастасия Платонова, культурная критика и кураторша.

По словам Натальи, говоря о сохранении памяти, исследователи предлагают использовать два ключевых термина: "коммуникативная память" и "культурная память".

"Коммуникативная память – это память трех поколений. Ваш дед рассказал отцу, отец рассказал вам. Выставка "Голоса", прекрасная и очень мощная, эмоциональная – как раз о коммуникативной памяти. Это реальные истории реальных людей, рассказанные здесь и сейчас, зафиксированы и представлены как отрефлексированный персональный опыт. А культурная память – это большой нарратив, являющийся результатом культурной политики. Когда мы знаем, что это сознательно сформированный процесс, нам понятнее наше место", – отметила доктор философии.

Ключевыми игроками и активными участниками этого процесса, по мнению г-жи Кривды, являются граждане – самое мощное и широкое поле. Как мы все можем приобщиться?

"У каждого из нас есть опыт переживания, например начала полномасштабного вторжения. Или вы записали его? Готовы оставить задокументированным? Зафиксировали ли свои впечатления участники боевых действий? Сохранили ли фотографии пустого Киева или освобожденного Херсона? Гражданин является заказчиком, участником формирования коммуникативной памяти. А персональный уровень очень связан с родственным. Пишите семейные воспоминания, сканируйте фото, создавайте память. Из родственных историй формируются большие нарративы", – рассказала Наталья.

Заказчиками формирования памяти являются общины, которые предпочитают хранить память о погибших, это СМИ, государственные институты, само государство, политические игроки. Большое значение имеют музеи, которые становятся пространством, где происходит переприсвоение своей культуры. Как и культура, память может быть историей или мишенью – и это вопрос к тому, кто и как использует нарративы. Наталья подчеркивает: национальная культура есть среда, где формируется национальная идентичность. И это – основы национальной безопасности.

"Линия фронта проходит не только по населённым пунктам. Кровавая линия фронта проходит по нашему сознанию. По одну сторону линии – великая отечественная война и "можем повторить". Во второй – Вторая мировая война и "никогда снова". По одну сторону – истребление человеческой личности, унижение, разрушение. По другой – субъектность людей, организаций, институций, страны. В конце концов все, что истребляется, элиминируется, рушится по ту сторону фронта, напротив является частью нашей устойчивости и нашей единственной перспективой. И поэтому мне кажется, что помнить – значит строить будущее", – подчеркнула доктор философии.

Выставка "Голоса" – это мультимедийное пространство Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, который, в частности, презентует часть историй из 100-тысячной коллекции Музея. Этим мероприятием Музей открывает цикл культурологических событий, посвященных вопросам сохранения памяти о войне.

Посетить выставку "Голоса" можно бесплатно до 26 апреля 2024 года в Музее истории города Киева по адресу: Киев, улица Богдана Хмельницкого, 7. Каждую субботу в 15:00 на выставке проводятся кураторские экскурсии.