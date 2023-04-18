"Помним обо всех": Зеленский рассказал, сколько украинцев удалось вернуть из плена, и показал трогательное видео

Из российского плена на родную землю за время полномасштабной войны удалось вернуть 2235 украинцев и украинок. Украинское государство делает все, чтобы освободить всех наших граждан, удерживаемых Россией.

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Такими данными (по состоянию на 18 апреля 2023 года) поделился президент Владимир Зеленский. На своем официальном Telegram-канале он показал трогательное видео (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

В ролике объединены моменты, которые сняли на камеру во время обменов пленными, состоявшимися с 24 февраля 2022 года. Неподдельные эмоции украинок и украинцев, которые вернулись домой, трудно смотреть без слез.

"Помним обо всех. Вернем каждого и каждую", – написал Зеленский.

Президент озвучил указанное видео. Он поблагодарил команду, которая работает над обменами. Это Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, Главное управление разведки МО Украины, его руководитель Кирилл Буданов и заместитель начальника Дмитрий Усов, глава Офиса президента Андрей Ермак, глава МВД Игорь Клименко и глава СБУ Василий Малюк, а также уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Конечно, стоит вспомнить Дениса Монастырского. Его гибель – действительно большая потеря для нашего государства", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Последний (по состоянию на 18 марта 2023-го) обмен пленными между украинской и российской сторонами состоялся на Пасху. 16 апреля Украина вернула домой 130 своих защитников, которые воевали на Бахмутском, Соледарском, Запорожском, Херсонском направлениях.

– Предпоследний крупный обмен провели 10 апреля. Тогда из российского плена вернулись еще 100 украинцев.

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