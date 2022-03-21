Полтавских поджигателей сухостоя отправили копать траншеи

В Полтавской области правоохранители задержали семь человек за поджог сухостоя. В условиях военного времени к ним будет применена новая мера наказания – нарушителей отправят копать траншеи для обороны области.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.

"Ну что ж, друзья, нашлись очередные "добровольцы" копать траншеи. На днях правоохранители задержали семерых мужчин за поджог сухостоя. Мы предупреждали, но с первого раза не дошло. Поэтому теперь эти "герои-поджигатели" будут применять свои навыки для обороны области. 15 суток общественных работ + каждому штраф по 6150 грн", – написал он.

Глава области сообщил, что только за последние два дня на территории области на открытых территориях произошло 35 пожаров, уничтоживших почти 70 га растительности. Ликвидировать возгорание пришлось 131 пожарному, привлекли 28 единиц техники.

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"И это в военное время, когда спасателям Полтавщины вместе с коллегами приходится разбирать завалы в Харькове, вытаскивать людей, тушить пожары. Не надо прибавлять им работы", – подчеркнул Лунин.

Также об этой проблеме сообщалось и в других областях. Так, на территории Тернопольской области только в выходные пожарные потушили 28 возгораний, уничтоживших почти 48 гектаров территории. В Черкасской области в течение субботы было ликвидировано 24 пожара, а во Львовской области было задержано уже более 20 поджигателей.