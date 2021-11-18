Польский Burger King выпустил бургер Goudomor и попал в скандал: украинцы возмущены. Фото

Американская сеть ресторанов быстрого питания Burger King выпустила в Польше новый бургер под названием Goudomor. Это вызвало волну критики у украинцев, так как в названии они заметили схожесть с трагедией 1932-1933 годов Голодомором.

Президент Союза украинцев Польши Мирослав Скурка высказался о новом продукте сети фаст-фуда и назвал ситуацию отвратительной. Об этом пишет польское издание Warszawaw Pigulce.

"Для тех, кто не имеет представления об истории, это название ни о чем не напомнит. Для тех, кто обладает минимальными знаниями, название сразу напомнит об одном из величайших преступлений в истории", - говорит Скурка

В свою очередь владелец ресторана Burger King пока никак не отреагировал на скандал и обвинения.

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Голодомор в Украине - акт геноцида украинского народа, организованный правительством СССР в 1932-1933 годах путем создания искусственного массового голода. Голодомор был вызван сознательными и целенаправленными мерами высшего руководства Советского Союза во главе со Сталиным, рассчитанными на подавление украинского национально-освободительного движения и физического уничтожения части украинских крестьян.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве неизвестные люди сорвали показ фильма о Голодоморе в Украине. Спустя десять минут после начала фильма в помещение вбежали люди в масках и приказали всем лежать. Нападавшие вели себя агрессивно и называли людей в зале "фашистами". При этом они кричали "Долой!" и "Уходи!".