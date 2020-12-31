Польша пообещала отдать Украине 1,5 млн доз вакцины от COVID-19, – Енин

Мирослав Семенюк Общество 09:46, 31.12.2020 Обновлено: 10:16, 31.12.2020

Польша пообещала передать Украине 1,5 млн доз вакцины от коронавируса (COVID-19).

Как сказал в интервью "Интерфакс-Украина" заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, польская сторона в очередной раз продемонстрировала свое дружеское отношение к Украине.

"Речь идет где-то о полутора миллионах доз вакцин, которые польская сторона могла бы передать украинской после получения соответствующего количества вакцин самой Польшей", – отметил он.

Также Енин напомнил, что в рамках соответствующих международных механизмов Украина рассчитывает на получение около 8 млн вакцин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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