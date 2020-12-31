Польша пообещала отдать Украине 1,5 млн доз вакцины от COVID-19, – Енин
Польша пообещала передать Украине 1,5 млн доз вакцины от коронавируса (COVID-19).
Как сказал в интервью "Интерфакс-Украина" заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, польская сторона в очередной раз продемонстрировала свое дружеское отношение к Украине.
"Речь идет где-то о полутора миллионах доз вакцин, которые польская сторона могла бы передать украинской после получения соответствующего количества вакцин самой Польшей", – отметил он.
Также Енин напомнил, что в рамках соответствующих международных механизмов Украина рассчитывает на получение около 8 млн вакцин.
Как сообщал OBOZREVATEL:
министр Кабмина Олег Немчинов подчеркнул, что Украина готовится получить вдвое большую партию вакцины против коронавируса в рамках COVAX – не 8 млн, а 16 млн бесплатных доз.
Между тем Украина подписала первый контракт о поставках вакцины против коронавируса производства компании Sinovac Biotech и в максимально короткие сроки получит еще 1,9 миллиона доз такого препарата (стоимость одной составляет 504 гривни).
В странах Европы с 27 декабря начали массово делать прививки против коронавируса вакциной от Pfizer и BioNTech. Это единственный препарат, который одобрили для использования регулирующие органы Европейского Союза.