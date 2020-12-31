Польща пообіцяла віддати Україні 1,5 млн доз вакцини від COVID-19, – Єнін

Мирослав Семенюк Суспільство 09:46, 31.12.2020 Оновлено: 10:16, 31.12.2020

Польща пообіцяла передати Україні 1,5 млн доз вакцини від коронавірусу (COVID-19).

Як сказав в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, польська сторона вкотре продемонструвала своє дружнє ставлення до України.

"Йдеться десь про півтора мільйона доз вакцин, які польська сторона могла б передати українській після отримання відповідної кількості вакцин самою Польщею", – зазначив він.

Також Єнін нагадав, що в межах відповідних міжнародних механізмів Україна розраховує на отримання близько 8 млн вакцин.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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