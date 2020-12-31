Польща пообіцяла віддати Україні 1,5 млн доз вакцини від COVID-19, – Єнін
Польща пообіцяла передати Україні 1,5 млн доз вакцини від коронавірусу (COVID-19).
Як сказав в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, польська сторона вкотре продемонструвала своє дружнє ставлення до України.
"Йдеться десь про півтора мільйона доз вакцин, які польська сторона могла б передати українській після отримання відповідної кількості вакцин самою Польщею", – зазначив він.
Також Єнін нагадав, що в межах відповідних міжнародних механізмів Україна розраховує на отримання близько 8 млн вакцин.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
міністр Кабміну Олег Немчінов підкреслив, що Україна готується отримати вдвічі більшу партію вакцини проти коронавірусу в межах COVAX – не 8 млн, а 16 млн безкоштовних доз.
Тим часом Україна підписала перший контракт про постачання вакцини проти коронавірусу виробництва компанії Sinovac Biotech й у максимально короткі терміни отримає ще 1,9 мільйона доз такого препарату (вартість однієї становить 504 гривні).
У країнах Європи з 27 грудня почали масово робити щеплення проти коронавірусу вакциною від Pfizer і BioNTech. Це єдиний препарат, який схвалили для використання регулювальні органи Європейського Союзу.