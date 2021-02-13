Половину Украины засыплет снегом: синоптики дали прогноз погоды на День влюбленных
Половину областей Украины засыплет снегом, в остальных ожидается облачная с прояснениями погода без осадков.
Такой прогноз на День влюбленных, 14 февраля, дали синоптики "Укргидрометцентра". На всей территории нашей страны будет холодно и ветрено.
Снег ожидается в Ужгородской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Тернопольской, Львовской, Ривненской и Волынской областях.
Теплее всего будет в:
Симферополе – ночью -5...-7°С, днем -1...-3°С;
Ужгороде – ночью -6...-8°С, днем -1...-3°С;
Черновцах, Ивано-Франковске и Львове – ночью -6...-8°С, днем -2...-4°С.
Холоднее всего в:
Харькове – ночью -11...-13°С, днем -8...-10°С;
Сумах – ночью -12...-14°С, днем -9...-11°С;
Луганске – ночью -11...-13°С, днем -7...-9°С.
Ветер северо-западный 7–12 м/с.
В Киеве 14 февраля будет облачно с прояснениями, температура днем -7...-5°С, ночью -12...-14°С. Осадков не предвидится.
Ранее сайт Gismeteo сообщил о том, что в большинстве регионов Украины, кроме юга, воздух прогреется до плюсовых температурных значений только после 8 марта.
В частности, в Киеве будет морозить до конца февраля и в начале марта. Дневная температура достигнет 1 градуса выше нуля только 10 марта.
Как сообщал OBOZREVATEL, во второй половине февраля в Украине ожидаются и сильные морозы, и стремительное потепление. Мощные снегопады уступят место порывистым ветрам.
Кардинальный перелом в погоде ожидается в 20-х числах месяца, но на раннюю весну рассчитывать не приходится: потепление будет медленным, но непрерывным.