Половину Украины в пятницу накроют дожди с грозами. Карта погоды

Погода в Украине в пятницу, 30 апреля, будет дождливой примерно в половине областей, а на остальной территории – сухо и солнечно.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Украинского гидрометцентра. Также вместе с осадками ожидаются грозы (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Так, дожди пойдут в западных, местами в центральных, а также северных областях. При этом на Закарпатье – сильные осадки.

Ночная температура воздуха повысится до +6… +9, на востоке от 4 до 6 тепла. Днем +17… +20.

В Киеве 30 апреля также дожди с грозами, ночью от 7 до 9 тепла, днем от 17 до 19.

Также в Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской, Сумской, Харьковской, Донецкой и центральных областях объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае погода в Украине будет относительно теплой и умеренно дождливой. Однако летней жары ожидать не стоит.