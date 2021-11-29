Лунный календарь на декабрь 2021: какие дни благоприятны для бизнеса и личной жизни

Лунный календарь на декабрь 2021 года поможет спланировать дела, встречи и другие важные события с учетом тех или иных фаз спутника Земли. Так, в астрологии считается, что последние способны влиять на различные сферы жизни.

В частности, в некоторые лунные дни рекомендуется проявлять осторожность и внимательность и держать под контролем эмоции. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Дни 5, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 24 и 25 декабря в целом благоприятны для бизнеса и личной жизни.

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Дни 3, 19, 29 и 30 декабря в целом неблагоприятны для знакомств, новых начинаний в бизнесе и других сферах.

Остальные лунные дня являются нейтральными.

Новолуние – 4 декабря в 09:45 по Киеву.

Полнолуние – 19 декабря в 06:38.

Убывающая Луна – с 1 по 3 декабря, с 20 по 31 декабря.

Растущая Луна – с 5 по 18 декабря.

Полное солнечное затмение – 4 декабря в 09:34.

Ранее OBOZREVATEL публиковал лунный календарь стрижек, а также лунный посевной календарь на декабрь 2021 года.