Лунный календарь на декабрь 2021: какие дни благоприятны для бизнеса и личной жизни
Лунный календарь на декабрь 2021 года поможет спланировать дела, встречи и другие важные события с учетом тех или иных фаз спутника Земли. Так, в астрологии считается, что последние способны влиять на различные сферы жизни.
В частности, в некоторые лунные дни рекомендуется проявлять осторожность и внимательность и держать под контролем эмоции. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.
Дни 5, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 24 и 25 декабря в целом благоприятны для бизнеса и личной жизни.
Дни 3, 19, 29 и 30 декабря в целом неблагоприятны для знакомств, новых начинаний в бизнесе и других сферах.
Остальные лунные дня являются нейтральными.
Новолуние – 4 декабря в 09:45 по Киеву.
Полнолуние – 19 декабря в 06:38.
Убывающая Луна – с 1 по 3 декабря, с 20 по 31 декабря.
Растущая Луна – с 5 по 18 декабря.
Полное солнечное затмение – 4 декабря в 09:34.
Ранее OBOZREVATEL публиковал лунный календарь стрижек, а также лунный посевной календарь на декабрь 2021 года.