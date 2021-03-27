Полнолуние 28 марта: астрологический прогноз

28 марта в 21:48 по киевскому времени наступит полнолуние в знаке Весы, во время которого хорошо заняться спортом и сесть на диету, но с партнерами возможны разногласия.

В этот день интуиция будет работать по максимуму, поэтому к ней нужно прислушиваться. Но будет и негативное ее влияние – разногласия. Об этом на своей странице в Facebook рассказала астролог Марина Скади.

Полнолуние несет в себе энергию равновесия и баланса, характеризует партнерские отношения. Им управляет Венера – планета любви и красоты, которая движется по Овну. Оно заставит задуматься не только о собственных проблемах, но и о потребностях партнеров. Многие в этот период встанут перед выбором – карьера или семья. Во время полнолуния основные жизненные потребности, инстинкты и эмоции значительно усилятся.

"Полнолуние – момент, когда энергия роста сменяется энергией убывания. К этому времени процессы, начавшиеся после новолуния, достигают максимального развития. Если вы затеяли что-то сразу после новолуния, к полнолунию осилите большую часть работы. Полнолуние – особое время, когда энергетика пространства меняется и сил становится в избытке. Ее можно потратить как на созидание, так и на саморазрушение, и тем, кто хочет изменить свою жизнь к лучшему, стоит научиться работать со своими эмоциональными состояниями", – отметила астролог.

В течение 28 марта возможны рассогласованность в действиях с партнерами по бизнесу, взаимное пренебрежение интересами, что может навредить общему делу. Нужно найти паритет и начать сотрудничество. Луна в Весах благоприятна для налаживания взаимоотношений: компромисс поможет решить конфликтные ситуации и уравновесить противоположности. Это поможет сделать правильный выбор и обрести жизненный баланс.

Также во время полнолуний увеличивается количество измен, люди безумно влюбляются, однако, быстро перегорают. Многие хотят эмоций и чувственных наслаждений.

"Мы будем под влиянием полнолуния в Весах в ближайшие две недели и в этот период многим будут важны яркие впечатления. Битье посуды – обычное явление в дни полнолуния 28 марта. Используйте мощную энергию полнолуния для активных действий, общественной деятельности, так как ее избыток может негативно отразиться на внутренней жизни, семейной", – предостерегла Скади.

В целом ближайшие две недели – прекрасное время для проявления лидерских качеств, для смелых поступков, о которых вы давно думали, но никак не решались. Лучше работать над давно поставленными целями. Полнолуние 28 марта также хорошо для социальной активности, люди становятся более инициативными и настойчивыми в достижении своих целей. Хороший день, чтобы возобновить занятия спортом, сесть на диету, провести профилактику.

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