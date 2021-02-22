Полнолуние 27 февраля: что категорически нельзя делать

27 февраля в 10:18 по киевскому времени, произойдет полнолуние в Деве. Луна характеризует основные жизненные потребности, инстинкты и эмоции, которые в такой день значительно усиливаются.

Луна – это символ души и ближайшее к Земле небесное тело. Вот почему она оказывает сильное влияние на нас. Каждый человек ощущает на себе смену фаз Луны, отмечая изменения в самочувствии и настроении. Полнолуние – момент, когда энергия роста сменяется энергией убывания. К этому времени процессы, начавшиеся после новолуния, достигают максимального развития. Об этом на своей странице в Facebook рассказала украинская астролог Марина Скади (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В карте лунных соответствий, качествам полнолуния соответствует Марс, планета активности, силы, воинственности. В эти сутки появляется возможность выполнить множество дел, однако важно быть последовательными, чтобы исключить ошибки и неточности. В этот день возможны эмоциональные срывы, бессонница, если нет возможности проявить активность и выполнить физическую работу", – отметила астролог.

Полнолуние 27 февраля произойдет в субботу, этот день недели находится под управлением Сатурна. Это позитивный фактор, он поможет оформить и закрепить результат, структурировать любые процессы. Управитель полнолуния в знаке Дева – Меркурий, движется по Водолею. Это подтолкнет к истинному понимаю происходящих событий, поможет устранить неразбериху в делах и мыслях. При этом велика вероятность беспричинной резкой смены настроения. Спонтанные решения и спешка в делах могут ухудшить существующее положение вещей.

"Старайтесь не затрагивать политические и финансовые темы в это полнолуние, иначе конфликты неизбежны. Полнолуние – это оппозиция Солнца и Луны, напряженный аспект, который окажет влияние на общий эмоциональный настрой, создаст специфическую внутреннюю атмосферу", – считает Марина Скади.

Однако 27 февраля – удачный день для того, чтобы выставить на продажу все, что хотите. Многие получат награду за проделанную работу. Во время него хорошо возобновить занятия спортом, сесть на диету, провести профилактические мероприятия или диагностику состояния здоровья.

У людей с чувствительными желудком и кишечником могут возникнуть проблемы с пищеварением. Лучше отказаться от жирной и тяжелой пищи хотя бы в период полнолуния, за день до и после, пока Луна в Деве.

В день полнолуния можно планировать что-то новое, строить планы на будущее и расписывать по пунктам все действия, но начинать что-то новое не стоит. Лучше отложить это до новолуния 13 марта.

В день полнолуния 27 февраля лучше отказаться от участия в светских и увеселительных мероприятиях, ограничить себя в развлечениях. Если случаются конфликты, то их важно решать на паритетной основе, не оскорбляя самолюбие партнера.

"В ближайшие две недели после полнолуния мы будем под влиянием энергии знака Девы, поэтому чтобы притянуть гармонию в свою жизнь, необходимо терпение, кропотливый труд, сосредоточенность, понятие циклов созревания ради достижения конкретного результата", – подытожила астролог.

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