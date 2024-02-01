Полмиллиарда для ДШВ: фонд 'Повернись живим' запустил свой крупнейший проект с бизнесом

Фонд компетентной помощи армии "Повернись живим" совместно с АЗК ОККО начал сбор "ОКО ЗА ОКО 3", целью которого является аккумулирование 500 миллионов гривен для Десантно-штурмовых войск.

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"Наш новый проект – это рекордный по сумме сбор Фонда и бизнеса. Полмиллиарда гривен, которые мы совместно аккумулируем, потратим на помощь родным для меня Десантно-штурмовым войскам. Обеспечим роты ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБАК) в 10 подразделениях ДШУ. Беспилотники показывают высокую эффективность, а РУБАК частично забирают на себя функцию артиллерии, и при благоприятных условиях могут существенно менять театр боевых действий", – комментирует заместитель директора Фонда "Повернись живим", ветеран Олег Карпенко.

В рамках ОКО ЗА ОКО 3 подразделения ДШВ получат 10 боевых Пульстронов – комплексов разведки и уничтожения стоимостью 50 миллионов гривен за один. В Пульстрон, в частности, войдут ударные и разведывательные дроны, транспорт, связь и все, что необходимо для управления: pullstrons.okko.ua.

"Мы давно уже выбрали для себя ключевым направлением помощи – усиление ВСУ. Как ответственный бизнес с начала полномасштабного вторжения, наша компания уже направила на помощь войску и восстановлению страны более 1,3 млрд грн. В частности, в рамках первого этапа ОКО за ОКО мы обеспечили артбригады и разведать 25 разведкомплексами "ШАРК", в рамках второго – аккумулировали 400 млн грн на оружие для ТРО. Теперь перед нами еще более амбициозная цель – полмиллиарда гривен на комплексы обнаружения и уничтожения для 10 подразделений ДШУ. Поэтому мы снова запускаем Pulls мести", – комментирует вице-президент по маркетингу ОККО Василий Дмитриев.

Поддержать проект "ОКО ЗА ОКО 3" можно заправляясь на всех АЗК ОККО брендовым горючим: 1 гривна с каждого литра Pulls 95 или Pulls Diesel автоматически "летит" на комплексы разведки и уничтожения для ДШВ.

Также поддержать проект можно переводом на спецсчет: спецсчет

Или донатом на: "банке"

Напомним, "ОКО ЗА ОКО 3" – это уже третий совместный проект Фонда "Повернись живим" и компании ОККО.

Первый этап стартовал 1 ноября 2022 года. Его целью было аккумулировать 325 млн грн на 25 авиационных комплексов ШАРК. Сбор был завершен 10 апреля 2023 года. И, по состоянию на 11 сентября 2023 года, передали Силам обороны Украины все 25 разведкомплекса. Их получили почти все артбригады и разведать, что воюют в составе ВСУ. Кроме того, четыре комплекса передали Морской пехоте, три – механизированным бригадам, два – ГУР МОУ и еще один – подразделения технической разведки учебного центра, выполняющего боевые задания на фронте.

Второй этап ОКО ЗА ОКО стартовал 11 апреля 2023 года. Его целью был сбор 400 миллионов гривен на пулеметы, 82-мм минометы и крупнокалиберные гранатометы для сил ТрО. Сбор был завершен 10 декабря 2024 года. По состоянию на 1 февраля 2024 года ТРО получили всю партию пулеметов и первые партии минометов и гранатометов.