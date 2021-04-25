Полиция Киева оштрафовала ночные клубы и рестораны за нарушение карантина: кто попался

В течение субботы, 24 апреля 2021 года, полицейские Киева проверили 793 объекта хозяйственной деятельности с целью соблюдения карантинных требований.

Как сообщили в отделе коммуникаций столичной полиции, в ходе проверки правоохранители выявили нарушения в развлекательных заведениях, несмотря на запрет из-за усиления противоэпидемических мероприятий, принимали посетителей.

"На руководителей субъектов хозяйствования и гостей полицейские составили административные материалы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские прекратили работу заведений-нарушителей. Среди них – такие развлекательные заведения как "Авалон", "Росток", "Редкая птица", ресторан "Голосеевский двор". В целом на протяжении суток было составлено 34 протокола и 209 постановлений.

Как известно, с 5 апреля 2021 года столичные правоохранители усилили контроль за соблюдением правил карантина.

"Основная задача правоохранителей – превентивная профилактическая и разъяснительная работа среди граждан о необходимости соблюдения карантина. В случае, если граждане отказываются выполнять законные распоряжения сотрудников полиции и сознательно нарушают карантин, тем самым подвергая себя и окружающих угрозе, сотрудники полиции привлекают их к ответственности", – отметили в полиции Киева.

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