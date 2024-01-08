Полицейские спасли жизнь водителя в Ривненской области: волнующее видео

В городе Сарны на Ривненщине водитель грузовика DAF потерял сознание за рулем. Трое местных полицейских, мгновенно отреагировав, спасли жизнь мужчины.

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Соответствующее видео опубликовал в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. Он отметил, что правоохранители заметили грузовик, который внезапно изменил направление движения, после чего сбил дорожный знак и врезался в бетонную инсталляцию.

Патрульные Виталий Лукша, Александр Романцов и Алексей Суббота мгновенно оказались на месте происшествия. Они выключили двигатель автомобиля и приступили к реанимации водителя.

"Позже прибыли медики. Водителя переместили в скорую, один из патрульных также уехал с ними – продолжал помогать реанимировать пострадавшего", – рассказал Белошицкий.

Впоследствии стало известно, что мужчина жив и находится под контролем медиков.

Напомним, в Киеве патрульные остановили легковушку, у водителя которой были явные признаки алкогольного опьянения. Кроме того, в салоне находился несовершеннолетний сын владельца автомобиля.

Полицейские отстранили гражданина от управления и составили протокол управления транспортным средством лицом в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен). Окончательное решение будет приниматься судом.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области легковушка на скорости протаранила электроопору, после чего машина съехала в кювет и перевернулась. Как оказалось, водитель управлял машиной в состоянии наркотического опьянения.

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