В МВД отчитались о годе работы видеофиксации нарушений ПДД: сколько штрафов заплатили

За год работы системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения в Украине было выписано 1 738 119 административных постановлений. Из них 1 479 726 оплатили на сумму 259 млн 598 тыс. 532 грн.

Как передает корреспондент OBOZREVATEL, об этом сообщил на пресс-конференции первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. По его словам, оплачено 85% постановлений о штрафах.

При этом практически 90% штрафов оплачиваются в первые 10 дней, когда человек может оплатить 50% штрафа.

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В целом количество правонарушений, зафиксированных в автоматическом режиме, за год снизилось в 8 раз – с 57 880 по состоянию на 1 июня 2020 года до 7319 по состоянию на 30 мая 2021 года.

Кроме того, снизился уровень смертности и травматизма в результате ДТП. Так, аварий с погибшими стало меньше на 17% (с 918 по состоянию на 1 мая 2020 до 785 по состоянию на 1 мая 2021 года), а с травмированными – на 14% (с 8230 до 7220 соответственно).

В свою очередь, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, что на сегодняшний день в украинских городах установлено 130 камер видеонаблюдения, а всего на этот год закуплено 220 камер.

"Мы ожидаем, что Министерство инфраструктуры закупит еще 100 камер. Таким образом, общее количество камер до конца года, с учетом, что покупают по нашей просьбе местные власти, будет около 400 камер", – добавил он.

Общий план МВД в 2022-2023 годах – установить 1500 камер в тех местах, где есть серьезная аварийная ситуация.

"Кроме того, вместе с Мининфраструктуры мы начали проект по закупке камер, которые будут постоянно фиксировать скорость авто в движении. Сейчас тестируют четыре машины, на которых установлены радары ("Фантом". – Ред.), которые фиксируют скорость автомобилей встречных, и тех, которые обгоняют", – подчеркнул Геращенко.

Напомним, первые камеры автоматической фиксации нарушений ПДД заработали в Киеве с 00:00 1 июня 2020 года.

С 15 февраля камеры автофиксации начали следить за нарушениями проезда по полосе общественного транспорта. Белошицкий отмечал, что водителям "проскочить быстрее и не получить админпостановление станет еще труднее".

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая подписал закон, который отменит обязательную рассылку на почту нарушителям ПДД постановлений об административной ответственности, по которым ранее был уплачен штраф.