Политики, звезды и скандальные бизнесмены: подсанкционный олигарх Фукс закатил грандиозный банкет по случаю юбилея. Фото

Пророссийский олигарх Павел Фукс, несмотря на разгар пандемии коронавируса, а также на санкции Совета национальной безопасности и обороны, под которые он попал, 27 октября устроил помпезное празднование своего 50-летия. Богатый праздник состоялся в одном из элитных гольф-клубов Киева.

Фигурант санкционных списков СНБО закатил настоящий бал в венецианском стиле. Все гости на тематической вечеринке были в карнавальных масках, а столы ломились от дорогих блюд, говорится в материале OBOZREVATEL.

Кто пришел поздравить Фукса

Среди гостей засветилось немало публичных людей. Поздравить Фукса прибыл еще один фигурант санкционных списков Виталий Хомутынник. Его самолет попал под санкции в феврале 2021 года. По некоторым данным он приобрел себе конкурс "Мисс Украина" и якобы обзавелся элитным гольф-клубом под Киевом.

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На мероприятии заметили скандальную основательницу бренда Yaro Юлию Привалову, постившую фото с Красной площади, а также пророссийского миллиардера Александра Орлова, владельца "Бульдозер-Групп". Присутствовал также руководитель Центра антикризисных решений Максим Глущенко. Поздравить олигарха приехал и экс-тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко.

Петь для Фукса из Москвы прилетели Светлана Лобода и Артур Пирожков (Александр Ревва). Лобода берет за часовое выступление около 65 тысяч долларов, а Ревва поменьше – от 30 до 40. Кстати, артисты часто выступают вместе и дружат в жизни.

Где проходил праздник

Юбиляр устроил венецианский карнавал в ангаре загородного гольф-клуба "Козин". Подготовка к празднику началась ранним утром.

Судя по фото у некоторых гостей именинника, там были декорации в стиле венецианских дворцов и улиц, фонтаны и фейерверки.

Фукс находится под санкциями СНБО

Против Павла Фукса в июне 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции, которые предусматривают блокировку активов. В СНБО выяснили, что он причастен к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине. По словам секретаря СНБО, санкции на Фукса применены в связи с компанией "Голден деррик".

Ранее OBOZREVATEL писал о таких громких схемах Фукса:

О том, как компания из его сферы влияния задним числом потребовала у Киевского метрополитена штраф, пеню и "коэффициент корректировки" на общую сумму почти 2 млрд грн.

О том, как нефтегазовый бизнес окружения беглого экс-президента Виктора Януковича оказался в руках Фукса. Госкомпания "Надра України" фактически отдала олигарху месторождения, а он начал монополизировать всю отрасль.

О специальном расследовании советника ФБР Роберта Мюллера в отношении Фукса: бизнесмен якобы пытался продвигать "мирные" планы и другие договоренности, выгодные стране-агрессору Российской Федерации.