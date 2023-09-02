Чтобы писать каждый день, а именно в таком темпе я делаю свои посты в этом году, необходимо, так сказать, определённое инфосырьё. Никаких тайн здесь у меня нет — так что о тех, кого считаю для себя полезными на ютубе с точки зрения качества отбора политических новостей и соответствующей аналитики.

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По сравнению с прошлым годом состав моих приоритетных спикеров несколько изменился. Ушли (или, по крайней мере, почти исчезли) из него те, для кого самовыражение и форма важнее содержания; кто демонстрирует явное пренебрежение к своим интервьюерам; кто регулярно повторяется целыми блоками, которые я успел выучить наизусть; кто по непонятной мне причине ненавидит цифры ("55% считают так, а остальные 55% считают иначе" или "всё, что эта статистика сообщает, надо делить на 2: например, 0 это на самом деле -2" — нет, смысл, конечно, ясен, но мне как экономисту сложно вынести ТАКОЕ деление нуля на два); наконец, кто внезапно потерял тот кураж, на котором долго держался, а без него, как оказалось, практически ничего и не осталось.

Во главе моего списка — грамотные и конкретные: почти ежедневный Алексей Печий (ёмкий, выделяющий в самом начале главное-основное, дающий информацию не просто качественную, а уже — по горячим следам — с объективной аналитикой) и Иван Яковина (тоже достаточно лаконичный, но при этом ещё и более страстно-пристрастный, всегда создающий позитивный настрой — особенно если с котом Васькой и кошкой Соней).

Всё чаще в моём информационном "меню" появляется Николай Давыдюк — оперативный, знающий своё дело, быстро комментирующий самое важное, прекрасно владеющий украинским, не стесняющийся своего почти юного возраста, откуда и происходят неожиданные для политолога постоянные употребления слов "крутой", "классный", "прикольный", "драйвовый", "супер" — в войну этого, оказывается, нам так не хватает, а главное — в каждом его слове я слышу любовь к Украине.

Представлю также "еврейский квартет". Это: Максим Кац — с его непревзойдённым юмором и очень тонкими и точными оценками; Григорий Тамар — то же самое, но с военным уклоном, естественным для опытного израильского офицера; Игаль Левин — тоже военный, тоже Израиль, тоже умница; Станислав Белковский — опять блестящее сочетание юмора, который брызжет, и глубочайшей аналитики на основе ещё более глубокой начитанности.

Упомяну заодно уж того, кого многие не без оснований считают ещё и скрывающимся под псевдонимом "Генерал СВР": видимо, в том числе, потому, что он — Соловей ВалеРий. Для меня, впрочем, важно не это (и вообще не звание), а то, что он повествует "от имени и по поручению" влиятельных сил в мордоре, благодаря чему вещает без особых проблем непосредственно из москвы. (Но тут — как раз тот случай, когда информацию и надо делить на 2, а иногда на 8 или даже умножать на -1, однако в качестве "сырья" он чрезвычайно интересен).

Назову также двух авторитетных украинских экспертов, которых я знаю лично по совместным эфирам в моей прошлой жизни, — патриотов, вызывающих безусловное доверие и уважение, но встречающихся мне сейчас на просторах ютуба реже, чем хотелось бы: Тарас Березовец и Виталий Портников. Надеюсь, в дальнейшем буду попадать на них чаще.

Список — конечно, субъективный. Но честный. Как я и вообще пытаюсь писать.