Невероятная и яркая ПОБЕДА Александра Усика над Энтони Джошуа в поединке за пояса WBO, WBA,IBF и IBO в супертяжелом весе ещё раз продемонстрировала, насколько наше общество является расколотым на 8-м году войны.

Традиционно комментаторы в ФБ разделились на 2 лагеря: одни искренне радуются и ликуют, другие - пишут посты ненависти в адрес УКРАИНСКОГО ЧЕМПИОНА имя которого сейчас на устах во всем мире.

Видите ли, не в ту Церковь ходит, не на том языке говорит, не тех политических взглядов.

В очередной раз хочется сказать: " Идите на ... со своим псевдопатриотизмом!".

Согласно которому все ходят строем, в одну церковь, говорят на одном языке и поклоняются одному фюреру, который жал руку-обнимал и торговал на крови с тем, кого вы считаете главным источником всех бед и напастей в Украине.

Видео дня

Но когда вам в лицо приводят неопровержимые факты и доказательства, вы включаете свою пластинку про "не все так однозначно ".

Можно как угодно относиться к политическим взглядами Усика (которые я, к примеру , не разделяю от слова СОВСЕМ).

Но есть неопровержимые факты.

Англичане, заполнившие до отказа вчера арену в Лондоне, наверняка не знают и не слышали, кто такой Шарий. И даже то, что в Украине есть Православная церковь МП и ПЦУ. Про Бандеру они отродясь не слышали. И вряд ли знают, где находится Крым и кто его сейчас де-факто контролирует.

То же самое касается десятков миллионов телезрителей по всему миру, которые смотрели этот поединок.

Но абсолютно все они вчера слушали украинский гимн и видели флаг Украины на плечах Усика. А кто-нибудь, наверняка, и увидел надпись "Симферополь" и "Украина" на его перчатках. И решил загуглить.

И абсолютно все из них вчера, включая почти 70 тысяч англичан на стадионе, испытали чувство глубочайшего УВАЖЕНИЯ и лично к Усику, и параллельно к Украине. Потому что он сделал практически невозможное!

СИЛУ уважают ВСЕ и ВЕЗДЕ. Чемпионов хэвивейта в мире знают и уважают намного больше, чем всех президентов вместе взятых. И наши спортсмены все 30 лет Независимости делают для положительного PR Украины в мире гораздо больше, чем все политики вместе взятые.

Кто хоть раз был за границей в 90-е и начале 00-х, поймут. Единственные ассоциации с Украиной - Бубка, Шевченко, братья Кличко. А, ну ещё Чернобыль....Все.

Теперь с 2014-го к нашим ассоциациям прибавилось война и оккупированный Крым.

Усик мог бы получить миллионы долларов от русских за смену гражданства. Там умеют, в отличие от нас, ценить своих Чемпионов и осознают, какую пользу стране они приносят.

А мы лучше всего умеем обсирать своих. Не радоваться общим победам, которых так мало в последнее время, а находить "блох" и критиковать. Нивилировать достижения. Всё мы это недавно наблюдали во время Олимпиады и "Евро 2020".

Ни с тем сфотографировался, не на том языке ответил журналистам.

При этом все эти диванные эксперды сами, в основном, вытирая свои козявки об засаленную майку-алкоголичку, не могут зад свой поднять и не то, чтобы до тренажёрном зала дойти, но и отжаться десять ,раз от пола .

Они понятия не имеют, какой это сложный и колоссальный труд и от скольких благ приходится отказывать себе спортсменам ради своих будущих побед. Они также не осознают, что спортсмены, в основном, абсолютно аполитичны. Но они уважают друг друга и свой труд независимо от национальной принадлежности.

И что это намного сложнее, чем просто обсирать своих же.

И последнее.

Если мы декларируем стремление к Европе и примаем европейских ценностей, свою инаковость от " ненавистного м@рд@ра " , то мы обязаны соответствовать базовым критериям европейскости. А именно: толерантность к инакомыслию и разнообразию. Наше разнообразие является нашей сильной стороной, а не слабостью!

А если какая-то,часть общества, явно меньшая, хочет, чтобы все остальные стали как они, то они должны понимать, что в таком случае не только Крым и ОРДЛО мы не вернём, но и быть готовыми к тому, что границы Украины еще не раз будут переписаны на картах. И возможно они пройдут не только по Днепру. Чего Путин и добивается.

А вы просто полезные идиоты для него. Которые помогают ему день изо дня.

Живите теперь с этим.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.