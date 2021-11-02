Поклонская перед высылкой в Кабо-Верде пожаловалась, что не смогла помириться с Украиной

Бывшая "прокурор" оккупированного Россией Крыма и экс-депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что хотела наладить отношения с украинским парламентом. Однако такие заседания не проходили.

Об этом она рассказала в интервью Сrimea-news. Поклонская также отметила, что украинский очень помогает ей в изучении местного языка.

"Мысль, которая не выходила у меня из головы, – наладить отношения с парламентом Украины. Это у меня не получилось", – сказала она о своей работе в Госдуме.

Также Поклонская добавила, что хотела участвовать в заседании группы российско-украинской дружбы, но такие заседания не проводились.

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Кроме того, посол отметила, что в изучении языка, на котором говорят в Кабо-Верде, ей очень помогает украинский, поскольку есть схожие слова: например, "краватка", "шкарпетки".

Напомним, что Поклонскую назначили послом России в африканской стране Кабо-Верде.

Как сообщал OBOZREVATEL, после этого украинские власти начали заниматься вопросом ее экстрадиции.