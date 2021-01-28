Поклонская о воде в Крыму: пить нельзя, люди заболевают

Депутат нелегитимной Госдумы России, "экс-прокурор" временно оккупированного Крыма Наталья Поклонская рассказала о состоянии питьевой воды на полуострове.

По ее словам, воды вообще нет у крымчан, поскольку она не очищается. Поклонская отметила, что сейчас пить ее нельзя, передает radiokp.ru.

"Но вопрос стоит даже в элементарном праве людей на хозяйственные нужды – помыть ребенка, помыть посуду, покупаться, смыть унитаз (извиняюсь за такие подробности). И этого тоже уже нет", – рассказала она.

Поклонская добавила, что воду дают по часам. При этом с крана вода бежит ржавая, с неприятным запахом.

"Ее нельзя использовать в таких целях, в которых люди привыкли использовать воду из-под крана. Она опасна, люди заболевают разными кожными болячками, инфекционными кишечными расстройствами", – сказала депутатка.

Кроме того, страдает фермерское хозяйство, поля поливать нечем, воды нет.

"Если раньше в Северо-Крымском канале были специальные сооружения, которые воду доставляли до сельскохозяйственных полей и пресной водой поливали поля, то сейчас такой возможности нет. Все высохло, ничего выращивать невозможно, фермеры страдают, терпят убытки, земля портится. Одним словом, без воды, конечно, никуда", – заключила Поклонская.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в аннексированном Крыму январские осадки не помогли решить проблему с критической нехваткой питьевой воды. Жители Симферополя будут и дальше испытывать проблемы с качеством воды.