Показан лайфхак, как быстро получить сок из лимона. Видео

В сети опубликовали лайфхак, как при помощи палочки для еды быстро выдавить сок из лимона.

Ролик в соцсети TikTok выложила девушка Мон Мак из Брисбена, Австралия.

На видео она рассказала, что сперва нужно "помассировать" лимон, чтобы смягчить в нем мякоть. Она пояснила, что оказываемое давление разрушает цитрусовые мембраны и делает внешнюю поверхность более гибкой для сжатия.

Потом нужно взять палочку для еды и проткнуть основу лимона и "взболтать" фрукт. После этого сок из лимона выливается сам собой.

Также девушка посоветовала массировать лимон с разогретыми руками, чтобы сделать его "супер мягким".

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали лайфак, научив закрывать консервные банки, открытые с помощью кольца на крышке, без других подручных средств.