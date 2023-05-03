Поймали на горячем: пограничники разоблачили схему переправки уклонистов в Румынию. Фото

Украинские правоохранители "накрыли" еще один канал, по которому граждане Украины призывного возраста выезжали за границу. Организаторов схемы поймали с поличным и задержали.

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Об этом сообщили в среду, 3 мая, на официальном Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины. Всего были разоблачены трое мужчин, которые организовали переправку военнообязанных мужчин в Румынию.

"Пограничники задержали 2 организаторов переправки 3 мужчин в Румынию за солидное вознаграждение. Еще одному фигуранту, причастному к этой сфере, объявили подозрение", – говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли у фигурантов транспортные средства, которыми должны были доставить нарушителей, а также документы, мобильные терминалы и денежные средства, полученные преступным путем.

"За незаконные действия гражданам грозит лишение свободы", – добавили в ГПСУ.

В Офисе генерального прокурора добавили, что схему наладил житель Черновицкой области. Она состояла в переправке мужчин вне пунктов пропуска через государственную границу. Цена вопроса колебалась от 3 до 5 тысяч евро.

При попытке доставить одного из мужчин призывного возраста к линии разграничения госграницы его задержали. Это произошло в селе Просеки Черновицкого района.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Хмельницкой области группа врачей устроила схему по подделке медицинских справок, позволяющих мужчинам, подлежащим мобилизации, выехать за пределы Украины. В фейковых справках украинцам "рисовали" группы инвалидности.

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