Похолодание ворвется на запад Украины: синоптик дала детальный прогноз до конца недели. Карта

В Украине 21 марта осадки ожидаются в центральной части страны и на юге, а 22-го и 24-го – на западе. В последний день недели, 24 марта, в западные регионы придет похолодание.

Прогнозом погоды до конца недели поделилась в Telegram синоптик Наталья Диденко. Она напомнила, что после дня весеннего равноденствия (20 марта) ночь начинает убывать, а день – увеличиваться.

В четверг, 21 марта, средняя температура по Украине будет в пределах +8...+12 градусов. Дожди пройдут в центре и на юге.

В пятницу, 22 марта, воздух днем прогреется примерно на +10...+14 градусов. Небольшой дождь синоптик прогнозирует в западных областях и в Крыму.

В субботу, 23 марта, днем будет тепло. В среднем +12...+17 градусов. Предварительно, без осадков.

В воскресенье, 24 марта, немного похолодает на западе, заявила Диденко. Там также ожидаются дожди. Укргидрометцентр в свою очередь прогнозирует, что днем температура на западе страны не будет превышать +13 градусов.

Что касается погоды в Киеве, то 21 и 22 марта осадков не ожидается, максимальная температура воздуха +8...+10. На выходных в столице (23 и 24 марта) будет сухо и солнечно, +14...+16 градусов.

Как писал OBOZ.UA:

– 19 марта в ряде областей Украины выпал мокрый снег. Несмотря на плюсовую температуру, он прошел, в частности, в Одесской области.

– Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха не исключает погодных сюрпризов до конца марта, однако сейчас, по ее данным, фиксируется тенденция к незначительному постепенному потеплению.

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