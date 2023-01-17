Сильные дожди и штормовой ветер: синоптик предупредила украинцев об ухудшении погоды

В Украине 18 января в большинстве регионов будет преобладать влажная погода с периодическими дождями (от небольших до умеренных) и туманы. А на Закарпатье и в Карпатах ожидаются сильные дожди, местами – с мокрым снегом.

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Погода будет осложняться штормовым ветром. Такой прогноз озвучила украинская синоптик Наталья Диденко. На своей странице в Facebook она уточнила: сильные порывы южного ветра будут наблюдаться не только в горных районах, но и практически по всей стране. Ожидается, что шквалы будут достигать 15-22 м/с.

А в Карпатах еще и есть опасность схождения лавин. "Будьте очень осторожны!" – написала Диденко.

Некомфортную синоптическую ситуацию немного компенсирует тепло. Воздух днем прогреется примерно до +6...+12 градусов, в южной части до +10...+15 градусов. На востоке Украины температура будет немного ниже, +3...+8.

В Киеве ожидается сильный ветер и временами небольшой дождь. В ночь на 18 января в городе будет до +5, днем +7...+10. Вечером температура снизится до +5...+7 градусов.

Уже 19 января на западе страны начнется похолодание, которое потом распространится на всю Украину. В других регионах Крещение еще будет необычно теплым.

Как писал OBOZREVATEL:

– Народный синоптик Владимир Деркач считает, что в феврале-2023 погода в Украине тоже будет переменчивой, с морозными и относительно теплыми периодами. Ближе к середине первой декады месяца ожидаются интенсивные осадки, а также значительные температурные "минусы".

– Gismeteo прогнозирует, что очередная волна потепления в нашей стране закончится в начале февраля-2023.

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