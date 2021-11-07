На Украину надвигается похолодание, часть страны накроют дожди: прогноз на начало недели

Погода в Украине в начале новой недели ухудшится. В отдельные регионы придет похолодание, а в понедельник и вторник, 8-9 ноября, пройдут дожди.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Укргидрометцентра. Так, в первый день новой недели, 8 ноября, осадки прогнозируются в Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской областях.

Самая низкая температура будет на западе Украины – от +5 до +9 днем, а ночью от +1 до + 5 градусов.

Наиболее высокая температура днем ожидается на юге и востоке – от +9 до +16. При этом ночью в Луганской области ожидается от нуля до +2 градусов.

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На Киевщине в понедельник синоптики прогнозируют от +10 до +12 днем, ночью от +5 до +7 градусов. Осадков не предвидится.

Во вторник, 9 ноября, дожди усилятся и переместятся в южные и восточные регионы.

Температура на западе будет еще ниже и достигнет -1 ночью. Похолодание придет и на восток и юг, где будет от +5 до +13 днем и от +4 до +9 ночью.

В столице Украины в этот день ожидается только от +3 до +5 в светлую пору суток, а в темную – от +1 до +3 градусов. Без осадков.

В среду, 10 ноября, дожди отступят. Во всех областях страны ожидается переменная облачность.

Практически во всех регионах ночью термометры покажут уже минусовые градусы, и только на юге и востоке продержится "плюс".

В северной и восточной части страны будет самая низкая температура днем – в среднем от +2 до +4 градусов.

В Киевской области в среду ожидается от +3 до +5. Ночью же похолодает и будет от -2 до -4 градусов. Осадков в этот день в столице быть не должно.

Напомним:

синоптик Вазира Мартазинова заявляла, что зима-2021-2022 будет гораздо мягче, чем прошлогодняя. В Новый год эксперт прогнозирует мороз, но практически бесснежную погоду.

В свою очередь синоптик Татьяна Негадайлова говорит, что зима будет морозной и снежной, без оттепелей.

Как писал OBOZREVATEL, синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии Игорь Кибальчич прогнозировал, что до 7 ноября в Карпатах может выпасть мокрый снег.