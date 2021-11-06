В Украину придет первый снег: прогноз погоды на неделю

В Украину вскоре придут дожди, а в Карпатах к тому же может выпасть мокрый снег. Такую погоду прогнозирует синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии Игорь Кибальчич.

Как рассказал специалист "Телеграфу", в ближайшую неделю дожди пройдут почти по всей территории страны. Наиболее обильные ожидаются в центре, на юге и на Буковине.

В Карпатах предвидится дождь и мокрый снег. В то же время в других регионах Украины первый снег пока не ожидается, отметил Кибальчич.

Ветер в основном юго-западный с плавным переходом на северо-западный в начале недели, 5-10 м/с.

Кроме того, по словам синоптика, в некоторые дни местами ночью и утром предвидятся туманы. Все дело в теплой и влажной из-за осадков воздушной массе.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Татьяна Негадайлова сделала прогноз погоды на предстоящую зиму. По ее словам, последняя будет морозной и снежной, без оттепелей.

В то же время синоптик Вазира Мартазинова считает, что зима в 2021-2022 году будет гораздо мягче, чем предыдущая. В Новый год она прогнозирует мороз, но практически бесснежную погоду.