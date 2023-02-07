Ударят сильные морозы: синоптик рассказал, какой погоды ждать в Украине до конца недели

Погода в Украине до конца текущей недели, 8-12 февраля, будет зимней, с сильными морозами ночью (в четверг в Карпатах и на Прикарпатье может ударить даже 22-градусный "минус"). В субботу и воскресенье ожидаются снегопады или мокрый снег, больше всего – на западе.

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Таким прогнозом поделился синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, кандидат географических наук Игорь Кибальчич в материале для meteoprog.com. Эксперт объяснил, что похолодание связано с атмосферными процессами.

Большое количество теплого воздуха переместится в Арктику, в то время как по всей Центральной и особенно юго-восточной Европе распространится холодный и сухой воздух.

Среда, 8 февраля, пройдет в целом без осадков и с переменной облачностью. Ночью немного снега может высыпать в западных регионах и Автономной Республике Крым. Кибальчич предупредил, что местами высока вероятность гололедицы на дорогах.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, но в Крыму и на Приазовье могут наблюдаться порывы до 15-20 м/с. В среднем в темную пору суток температура составит -11...-6, в Винницкой области, Карпатах и на крайнем севере -16...-12 градусов. Днем -7...-2.

В четверг, 9 февраля, снегопадов тоже не будет, на улице будет малооблачно. Ветер не поменяет свое направление, но утихнет до 3-8 м/с.

Ночью градусники покажут на несколько градусов больше мороза, в пределах -13...-8. Намного холоднее будет в Карпатах и на Прикарпатье, где температура опустится до -22...-17 градусов. Днем там ожидается -9...-4, но в других регионах в среднем более комфортные -6...-1.

В пятницу, 10 февраля, Кибальчич тоже не прогнозирует осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Карпатах и на Прикарпатье ночью мороз будет на несколько градусов меньше, -20...-15. В остальных населенных пунктах Украины -14...-9, а днем значительно теплее – до -5...0 градусов.

В субботу и воскресенье, 11-12 февраля, на фоне снижения атмосферного давления и активизации циклонической деятельности, в большинстве областей пройдет снег, мокрый снег. В западной части страны умеренные, кое-где значительные снегопады. На дорогах гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, со скоростью 5-10 м/с. Ночью температура поднимется на 3-5 градусов, по сравнению с пятницей, а днем может показаться даже небольшой "плюс" (-4…+1 градус).

Как писал OBOZREVATEL:

– 2 февраля харьковский сурок Тимка III предсказал, что весенняя погода придет в Украину в середине марта-2023. "Прогноз" он сделал на биостанции в селе Гайдары.

– Эксперт Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха тоже заявляла, что на раннюю весну рассчитывать не стоит.

– В то же время в конце февраля некоторые синоптики прогнозируют теплую и комфортную погоду.

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