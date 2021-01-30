Погода в Украине на 31 января: восток засыплет снегом. Карта

Погода 31 января в разных регионах Украины ожидается разная: восток засыплет снегом, тогда как в центре и на западе – без существенных осадков.

Как сообщается на сайте Украинского гидрометцентра, в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях будет идти снег и мокрый снег. В остальных регионах – осадки ожидаются ночью (чтобы посмотреть карту, доскролльте до конца новости).

Температура воздуха в западной части Украины: -3-5 ночью и -3+1 днем. На севере: ночью +1-5 градусов, днем 0-3. Ветер западный 7-12 м/с.

В центральных регионах: ночью 1-3 градусов, днем -1 +2. На востоке страны температура воздуха ночью ожидается от -1 до +4, днем + 3 + 5 градусов. Ветер юго-западный 7-12 м/с.

Теплее всего будет на юге страны – температура составит ночью +1+3, днем +1 + 6 градусов. Ночью снег и мокрый снег, днем – без существенных осадков.

В столице Украины – Киеве – сохранятся морозы. Ночью температура воздуха опустится до -5 градусов, а днем будет держаться на уровне 0-2. В темное время суток также ожидается снег.

Тепло будет и в аннексирована Россией Крыма. Там воздух прогреется до +8 градусов.

Отметим, 30 января в Украине наблюдается значительное ухудшение погодных условий. В большинстве регионов – снегопад и гололед, а также дожди. Объявлен І уровень (желтый) опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL: