Погода в Украине 6 июля принесет грозовые дожди, синоптики предупредили о шквалах и граде

Погода во вторник, 6 июля, принесет в Украину много дождей, во многих областях пройдут ливни, а иногда и грозы. Практически по всей территории страны столбики термометров опустятся до +25...+27 градусов.

Об этом сообщил сайт Укргидрометцентра. По прогнозам синоптиков, сухо завтра будет только на Закарпатье. В северных и западных областях ожидается небольшие кратковременные дожди, на остальной территории умеренные грозовые дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с.

Несмотря на то, что 6 июля будет облачно и влажно, температура воздуха ожидается достаточно жаркой.

В западных областях синоптики обещают +26...+ 28 градусов, в то же время во Львове будет немного прохладнее, здесь ожидается + 25... 27, а вот на Закарпатье будет жарче и без осадков: +28...+ 30 градусов. Скорость ветра 5-10 метров в секунду.

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На востоке и юге вероятность дождя выше. Кроме того, там прогнозируют грозы, которые обойдут только Крым. Столбики термометров покажут +25...+ 27 градусов.

На севере страны температура воздуха прогреется до +26...+ 29 градусов. Однако жителей этих областей также не обойдут дожди.

В Центральной Украине будет также довольно жарко, здесь температура прогреется до +27...+ 29 градусов. В этих областях синоптики прогнозируют грозы.

В Киеве 6 июля будет идти небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью +17...+ 19, днем +27...+ 29 градусов.

Синоптики предупреждают, что 6 июля в отдельных районах южной части, в восточных и центральных областях ожидаются град и шквалы 15-20 м / с – І уровень опасности, желтый.

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