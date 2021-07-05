Погода в Украине 6 июля принесет грозовые дожди, синоптики предупредили о шквалах и граде
Погода во вторник, 6 июля, принесет в Украину много дождей, во многих областях пройдут ливни, а иногда и грозы. Практически по всей территории страны столбики термометров опустятся до +25...+27 градусов.
Об этом сообщил сайт Укргидрометцентра. По прогнозам синоптиков, сухо завтра будет только на Закарпатье. В северных и западных областях ожидается небольшие кратковременные дожди, на остальной территории умеренные грозовые дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с.
Несмотря на то, что 6 июля будет облачно и влажно, температура воздуха ожидается достаточно жаркой.
В западных областях синоптики обещают +26...+ 28 градусов, в то же время во Львове будет немного прохладнее, здесь ожидается + 25... 27, а вот на Закарпатье будет жарче и без осадков: +28...+ 30 градусов. Скорость ветра 5-10 метров в секунду.
На востоке и юге вероятность дождя выше. Кроме того, там прогнозируют грозы, которые обойдут только Крым. Столбики термометров покажут +25...+ 27 градусов.
На севере страны температура воздуха прогреется до +26...+ 29 градусов. Однако жителей этих областей также не обойдут дожди.
В Центральной Украине будет также довольно жарко, здесь температура прогреется до +27...+ 29 градусов. В этих областях синоптики прогнозируют грозы.
В Киеве 6 июля будет идти небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью +17...+ 19, днем +27...+ 29 градусов.
Синоптики предупреждают, что 6 июля в отдельных районах южной части, в восточных и центральных областях ожидаются град и шквалы 15-20 м / с – І уровень опасности, желтый.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL :
Лето-2021 в Украине не отличится жаркой погодой. Рассчитывать на температуру около 40 градусов не стоит, считает заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.
В то же время народный синоптик Николай Кульбида заявил, что это лето может быть очень жарким. По его прогнозам, годовая температура будет превышать статистическую норму и может достигать 40 градусов.