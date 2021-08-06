Украину накрыл циклон с грозами, дождями и шквалами: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Украину в ночь на пятницу, 6 августа, накрыл активный циклон, пришедший с юго-запада Европы. Из-за этого на части территории страны ухудшилась погода: начались грозы, сильные дожди и шквалистый ветер.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, предупредив украинцев об ухудшении погоды на своей странице в Facebook. Эксперт указала, что циклон смещается в восточном и северо-восточном направлениях (чтобы посмотреть карты, доскролльте страницу до конца).

"Циклон уже в Украине – льет, гремит, воет", – написала Диденко. Уточним: речь идет о западных, северных, центральных (кроме Днепропетровской) областях, а также Одессе и области. Предупреждение синоптика касается и Киевщины.

Видео дня

По ее данным, непогода может наблюдаться в течение всего дня. Женщина посоветовала закрыть окна и убрать авто, припаркованные под деревьями и билбордами.

Напомним, что ранее Диденко сообщала: на юге и востоке Украины пока серьезных осложнений не видно, а в пятницу там прогнозируется жара.

В то же время Telegram-канал THE WEATHER LAB указал, что циклон приближается к Одесской области и на утро там объявлено штормовое предупреждение. В регионе вероятны грозы, сильные ливни и порывы ветра, а также град.

Прогноз погоды в Украине на пятницу, 6 августа, с Алисой Мярковской, можно посмотреть тут.

Как ранее писал OBOZREVATEL: