Украину накроет мощная непогода: синоптик сказала, где будут ливни, град и шквалы

Циклон, который ожидается в пятницу, 6 августа, обусловит сложную погоду на Западе, Севере и в центральных областях Украины. Прогнозируются дожди, грозы, ливни, шквалы и град.

Об этом сообщила в Facebook народный синоптик Наталья Диденко. По ее словам, на Юге и Востоке страны пока серьезных осложнений не видно, будет жара (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

Температура воздуха на Востоке, Юге и в большинстве центральной части Украины предусматривается в пределах +29...+34 градусов. На Западе будет свежее, +22...+27 градусов, на севере +25...+29 градусов.

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В Киеве в пятницу грозовые дожди, местами шквалистое усиление ветра. Температура воздуха ожидается в пределах 27 градусов.

По данным Укргидрометцентра, 6 августа в Украине, кроме юго-востока и востока, кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, ночью на Западе и Житомирщине, днем в Винницкой, Киевской, Черкасской и Одесской областях значительные дожди.

Температура ночью +14...+19 градусов, на юге +18...+23 градусов; днем в западных областях +20...+25 градусов, в большинстве северных, Винницкой, Черкасской и Одесской областях +24...+29 градусов, на остальной территории +30...+35 градусов.

Как отмечает Центральная геофизическая обсерватория, 6 августа в Киеве самая высокая температура днем (+36,3 градусов) была в 2010 году, самая низкая ночью (+8,3 градусов) в 1907 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что погода зимой 2021-2022 в Украине начнется ледяными дождями в декабре. Но уже после Нового года, в феврале, ожидаются сильные морозы.