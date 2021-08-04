Деревья ломало, как спички: в Беларуси ураган за несколько секунд уничтожил лес. Видео

В понедельник, 2 августа, в Витебской области Беларуси прошел мощный ураган. Стихийное бедствие за несколько секунд уничтожило лес.

В результате сильного ветра больше всего пострадали Полоцкий, Россонский и Глубокский районы. Ураган повредил здания, вышку связи и жилые дома, сообщили в пресс-службе МЧС Беларуси (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Также буря повалила 25 деревьев и повредила 60 автомобилей. Из-за урагана пострадала одна 34-летняя женщина, ее освободили спасатели из-под упавшего дерева, а затем госпитализировали.

Видео дня

На камеру видеорегистратора автомобиля удалось записать, как сильный ветер ломал деревья будто спички. Машина ехала по дороге возле леса во время урагана. На записи видно, что водителю пришлось остановиться, чтобы переждать бурю.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Черновцах 29 июля прошла сильная буря. Ливень затопил улицы, из-за чего движение было заблокировано, а ветер повалил деревья на здания, машины и провода.