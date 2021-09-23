В Украину вернется тепло: синоптики дали прогноз на ближайшие дни

Погода в Украине 24-25 сентября будет переменчивой: в пятницу дождь и шквалистый сильный ветер прогнозируют по всей территории страны, но уже в субботу интенсивность осадков уменьшится, а на западе, в Винницкой, Николаевской и Одесской областях будет сухо. Кроме того, в западный и южный регионы придет потепление до +19-20 градусов.

Соответствующие данные появились на сайте Укргидрометцентра. На пятницу, 24 сентября, синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности по всей Украине из-за ветра. Его скорость будет достигать в среднем 15-20 м/с, но местами на западе – 25-30 м/с.

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Ливни в пятницу могут пройти в Черниговской и Сумской областях. На остальной территории – умеренные осадки (небольшой дождь только в Черновицкой и Ивано-Франковской областях).

В этот день самая высокая температура воздуха в светлую пору суток прогнозируется на юге (до +17-18 градусов). В среднем же по стране будет 12...14 тепла.

В Киеве и области – дождь. Ночью +4...+6, днем +12...+14 градусов.

В субботу, 25 сентября, осадков не будет на западе и местами на юге. Воздух там прогреется на несколько градусов выше, чем на остальной части Украины – максимум до +19 градусов (+20 в Одессе и области).

Что касается погоды в Киеве, то в субботу синоптики ожидают там небольшой дождь. Ночью +9...+11, днем +12...+14 градусов.

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