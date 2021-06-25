В Украине жара пойдет на спад, но есть риск смерчей: синоптики дали прогноз

В Украине жара пойдет на спад. На выходных 26-27 июня ожидается снижение температуры до +23 градусов. Однако в регионах пройдут грозы местами со шквальным ветром.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что уже сегодня, 25 июня, в западных областях температура опустится до +23...+27 градусов.

В субботу, 26 июня, жара начнет спадать в западных регионах, Житомирской, Винницкой областях. Ожидается +23...+29 градусов днем. На остальной части территории страны столбики термометра покажут +30...+37 градусов.

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В воскресенье, 27 июня, жара начнет отступать, жарче всего будет только на Луганщине.

Диденко пояснила, что 26-27 июня Украину с запада на восток будет пересекать холодный атмосферный фронт.

"В его зоне – невероятные термические контрасты, от +37 градусов перед ним до +23 градусов за ним. Поэтому дожди и грозы могут иногда сопровождаться сильными ливнями, градом и шквалами. При такой синоптической ситуации с такими контрастами есть вероятность смерчей", – предупредила метеоролог.

Синоптик добавила, что грозовые дожди ожидаются 26 июня в западных областях, северных, в большинстве центральной и южной частей Украины. А 27 июня, к вечеру, дожди и грозы постепенно достигнут наших восточных регионов.

В Киеве 26 июня ожидается до +33 градусов, но есть вероятность дождя с грозой. Жара в столице спадет 27 июня: до +28.

Диденко добавила, что с понедельника, 28 июня, и до конца недели температура воздуха будет колебаться в пределах +24+30 градусов.

В Укргидрометцентре сообщили, что 25 июня днем в западных областях ожидаются грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый). 26-27 июня в западных, северных и южных областях прогнозируется град и шквальный ветер, местами сильные ливни.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик озвучила уникальный прогноз на три месяца в Украине.