Погода ухудшается по всей Украине: в Карпатах предупредили о лавинах

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в регионах Украины.

Как сообщает в Facebook Харьковский региональный центр по гидрометеорологии, на территории области ожидается существенное снижение температуры в период с 16 по 21 января (чтобы посмотреть карты и видео, доскролльте до конца страницы).

"16 января в течение суток температура составит 10-17 градусов мороза, 17-19 января снижение температуры ночью до 18-23 градусов мороза (17 января местами по области на низких участках местности и балках до -24...-29 градусов)", – говорится в сообщении.

В дневные часы столбик термометра будет колебаться в пределах -13...-19 градусов. Среднесуточная температура в течение этого периода будет ниже нормы на 10-15 градусов.

Между тем объявлено штормовое предупреждение в Карпатском регионе.

По данным Укргидрометцентра, значительная снеголавинная опасность (3 уровень) будет сохраняться 14-15 января на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин.

"Настоятельно советуем воздержаться от походов на высокогорье и в горы", – отметили синоптики.

Снеголавинная опасность в Карпатах meteo.gov.ua

Facebook @kharkivmeteo

Facebook @kharkivmeteo

Facebook @kharkivmeteo

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Наталья Диденко рассказала, что морозы в Украине достигнут отметки -23 градуса в ночное время.