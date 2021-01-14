Погода погіршується по всій Україні: у Карпатах попередили про лавини

Синоптики попередили про погіршення погодних умов в регіонах України.

Як повідомляє в Facebook Харківський регіональний центр з гідрометеорології, на території області очікується суттєве зниження температури в період з 16 по 21 січня (щоб подивитися карти і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"16 січня протягом доби температура складе 10-17 градусів морозу; 17-19 січня подальше зниження температури вночі до 18-23 градусів морозу (17 січня місцями по області в низинних ділянках місцевості та балках до -24...-29 градусів)", – йдеться в повідомленні.

В денні години стовпчик термометра коливатиметься в межах -13...-19 градусів. Середньодобова температура впродовж цього періоду буде нижче за норму на 10-15 градусів.

Між тим, оголошено штормове попередження в Карпатському регіоні.

За даними Укргідрометцентру, значна сніголавинна небезпека (3 рівень) зберігатиметься 14-15 січня на високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

"Наполегливо радимо утриматись від походів на високогір'я та у гори", – зазначили синоптики.

Сніголавинна небезпека в Карпатах meteo.gov.ua

Facebook @kharkivmeteo

Facebook @kharkivmeteo

Facebook @kharkivmeteo

Скрин Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, народна синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що морози в Україні сягатимуть позначки -23 градуси в нічний час.