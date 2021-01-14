Погода погіршується по всій Україні: у Карпатах попередили про лавини

Мирослав Семенюк Суспільство 15:38, 14.01.2021 Оновлено: 16:07, 14.01.2021

Синоптики попередили про погіршення погодних умов в регіонах України.

Як повідомляє в Facebook Харківський регіональний центр з гідрометеорології, на території області очікується суттєве зниження температури в період з 16 по 21 січня (щоб подивитися карти і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"16 січня протягом доби температура складе 10-17 градусів морозу; 17-19 січня подальше зниження температури вночі до 18-23 градусів морозу (17 січня місцями по області в низинних ділянках місцевості та балках до -24...-29 градусів)", – йдеться в повідомленні.

В денні години стовпчик термометра коливатиметься в межах -13...-19 градусів. Середньодобова температура впродовж цього періоду буде нижче за норму на 10-15 градусів.

Між тим, оголошено штормове попередження в Карпатському регіоні.

За даними Укргідрометцентру, значна сніголавинна небезпека (3 рівень) зберігатиметься 14-15 січня на високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

"Наполегливо радимо утриматись від походів на високогір'я та у гори", – зазначили синоптики.

Сніголавинна небезпека в Карпатах
meteo.gov.ua
Facebook @kharkivmeteo
Facebook @kharkivmeteo
Facebook @kharkivmeteo
Скрин Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, народна синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що морози в Україні сягатимуть позначки -23 градуси в нічний час.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Блогерка з Києва назвала Росію улюбленою країною на Алеї Небесної Сотні. Відео

Головнокомандувач ЗСУ Хомчак: спочатку Росія повинна відповісти за всі злочини

Перший президент в історії США: Трампу оголосили "рекордний" імпічмент вдруге

Голлівудська акторка Тільда Свінтон зізналася, що вона квір

Карантин в Україні може діяти весь 2021 рік – джерело в Кабміні