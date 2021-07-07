Погода 7 июля разделит Украину на две части: синоптики сказали, чего ждать на Ивана Купала

В среду, 7 июля, погода разделит Украину на две части. На Ивана Купала половину страны будут поливать грозовые ливни, а на второй половине будет господствовать переменная облачность и жара.

Об этом сообщил сайт Укргидрометцентра. По прогнозам синоптиков, в западных областях и на севере страны 7 июля днем будет облачно с прояснениями, но без дождей. На Востоке Украины и днем, и ночью ожидаются грозовые ливни. Поливать дожем также будет в центральных и южных областях.

Температура воздуха в среду днем ожидается +26...+ 33 градуса, ночью +17...+ 19. В южных областях днем будет на несколько градусов прохладнее. Здесь столбики термометров не поднимутся выше +28. Ночью ожидаются комфортные +17...+ 20.

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В Киеве 7 июля будет без осадков. В ночь на Ивана Купала в столице будет тепло: +18 ... + 20 градусов. Днем ожидается солнечная и жаркая погода, температура воздуха прогреется до +28...+ 30 градусов.

Похожий прогноз на Ивана Купала дала и украинский синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозам, 7 июля Украина станет местом баталий южного циклона и восточного антициклона Kornelieke.

"В дневные часы "левый" атмосферный фронт с запада приведет кратковременные дожди с грозами в наши западные области. Однако в ночь на Ивана дожди вероятны только в южной части, восточных и центральных областях. Северная часть Украины будет завтра без дождей", — рассказала синоптик.

Диденко также обещает на среду жаркий день. По ее прогнозам температура воздуха поднимется до +33 градусов. Кроме юга страны, где максимум составит +28 градусов.

"В дальнейшем антициклон таки додавит своим авторитетом – дожди с Украины вытеснит, жара усилится", – отметила Диденко.

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