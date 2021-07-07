Погода 7 июля разделит Украину на две части: синоптики сказали, чего ждать на Ивана Купала
В среду, 7 июля, погода разделит Украину на две части. На Ивана Купала половину страны будут поливать грозовые ливни, а на второй половине будет господствовать переменная облачность и жара.
Об этом сообщил сайт Укргидрометцентра. По прогнозам синоптиков, в западных областях и на севере страны 7 июля днем будет облачно с прояснениями, но без дождей. На Востоке Украины и днем, и ночью ожидаются грозовые ливни. Поливать дожем также будет в центральных и южных областях.
Температура воздуха в среду днем ожидается +26...+ 33 градуса, ночью +17...+ 19. В южных областях днем будет на несколько градусов прохладнее. Здесь столбики термометров не поднимутся выше +28. Ночью ожидаются комфортные +17...+ 20.
В Киеве 7 июля будет без осадков. В ночь на Ивана Купала в столице будет тепло: +18 ... + 20 градусов. Днем ожидается солнечная и жаркая погода, температура воздуха прогреется до +28...+ 30 градусов.
Похожий прогноз на Ивана Купала дала и украинский синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозам, 7 июля Украина станет местом баталий южного циклона и восточного антициклона Kornelieke.
"В дневные часы "левый" атмосферный фронт с запада приведет кратковременные дожди с грозами в наши западные области. Однако в ночь на Ивана дожди вероятны только в южной части, восточных и центральных областях. Северная часть Украины будет завтра без дождей", — рассказала синоптик.
Диденко также обещает на среду жаркий день. По ее прогнозам температура воздуха поднимется до +33 градусов. Кроме юга страны, где максимум составит +28 градусов.
"В дальнейшем антициклон таки додавит своим авторитетом – дожди с Украины вытеснит, жара усилится", – отметила Диденко.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL :
Лето-2021 в Украине не отличится жаркой погодой. Рассчитывать на температуру около 40 градусов не стоит, считает заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.
В то же время народный синоптик Николай Кульбида заявил, что это лето может быть очень жарким. По его прогнозам, годовая температура будет превышать статистическую норму и может достигать 40 градусов.