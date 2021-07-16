Погода 17 июля принесет в Украину жару до 36 и грозовые дожди: синоптики предупредили о чрезвычайном уровне опасности
В Украине суббота, 17 июля, будет жаркой, в течение дня температура воздуха по всей территории страны будет колебаться в пределах +30 ... + 35 градусов. Не собьют ее даже грозовые дожди, которые пройдут в части областей. А в некоторых регионах будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Об этом сообщил сайт Укргидрометцентра. По прогнозам синоптиков, 17 июля лето продолжит испытывать выносливость украинцев высокими температурами воздуха.
Жарче всего будет в Николаевской, Херсонской и Запорожской областях. Температура воздуха в этих регионах прогреется до +35 градусов. Осадков не предвидится.
В то же время самой "прохладной" областью станет Одесская – там прогнозируют "всего" +29 ... + 31.
По прогнозам синоптиков, в субботу, 17 июля, ночью на Закарпатье и в Карпатах, днем в западных, северных и восточных областях пройдут грозовые дожди. На остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с.
В Киеве 17 июля жители и гости столицы будут страдать от жары. Синоптики прогнозируют +32 ... + 34 градуса. Единственным утешением станут облака, которые время от времени будут прикрывать палящее солнце.
Украинский синоптик Наталья Диденко рассказала, что именно антициклон уже длительное время держит Украину в плену жары и закрывает ее от дождевых атмосферных фронтов, не давая прорваться более свежем воздуху.
По ее прогнозу, на следующей неделе начнется постепенное существенное ослабление жары, а дождей явно станет больше.
"В понедельник существенное ослабление жары прорвется в западные области, а во вторник, 20-го июля, новый воздух распространится дальше по стране.
Дольше всего будет печь на Востоке и Юге, но и туда на следующей неделе придет более милосердный воздух ", – обнадежила Диденко.
В Укргидрометцентре предупредили, что в некоторых регионах Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. 17 июля в западных, северных, восточных, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности - оранжевый.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL :
Лето-2021 в Украине не отличится жаркой погодой. Рассчитывать на температуру около 40 градусов не стоит, считает заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.
В то же время народный синоптик Николай Кульбида заявил, что это лето может быть очень жарким. По его прогнозам, годовая температура будет превышать статистическую норму и может достигать 40 градусов.